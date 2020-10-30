Степанов назвав можливі варіанти розміщення шпиталів для COVID-19 у Києві

У Києві розглядають два варіанти вирішення можливої ​​проблеми з переповненими ліжками для хворих на коронавірус. Один із них – розгорнути тимчасові шпиталі на території Палацу спорту чи Виставкового центру.

Згідно з розрахунками київської влади, на це знадобиться 245 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, для лікування 500 хворих у мобільному шпиталі необхідно 200 медиків. При цьому існує економніше рішення.

"Нами досягнуто повністю домовленість про залучення медичних установ Академії медичних наук, розташованих на території міста Києва для того, щоб вони могли надавати медичну допомогу хворим не на ковід, а на інші хвороби. Загальна кількість пацієнтів, яким вони можуть надавати таку допомогу – більш ніж чотири тисячі", – розповів Степанов.

Так, одну з лікарень у Києві можна буде розвантажити і повністю переобладнати для хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, хворими на коронавірус в Україні зайнято 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч – майже половина. Всі ці люди мають COVID-19 середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби.