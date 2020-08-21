Старовинний кіоск біля легендарного стадіону у Києві показали на архівному фото

У мережі показали раритетне фото старовинного кіоску біля легендарного стадіону "Динамо" у Києві.

Знімок датований 1930-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на кадрі видно невелику будівлю з вікном у центрі, навколо якого розміщені різноманітні старовинні візерунки.

Старенький кіоск у Києві біля стадіону "Динамо" Facebook/Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути, як виглядає легендарний столичний стадіон "Динамо" у сучасності.

Стадіон "Динамо" у Києві у сучасності kyivmaps.com

Нагадаємо, що стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського – футбольний стадіон, домашня арена клубу "Динамо" (Київ). Був названий на честь наставника команди – Валерія Лобановського. За кількістю місць є другим найбільшим стадіоном столиці після Національного спорткомплексу "Олімпійський".

Легендарна споруда розташована на вулиці Михайла Грушевського, 3, біля станції метро "Майдан Незалежності". Комплекс стадіону "Динамо" є пам'яткою архітектури та історії місцевого значення.

Раритетний кіоск у столиці Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва. Вони датовані 1990-м роком.

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