Центральний автовокзал Києва зміниться після ремонту. Фото

Після ремонту Центрального автовокзалу Києва з'явиться кілька нових локацій для пасажирів.

Як повідомляє Київпассервіс, внутрішній інтер'єр будівлі серйозно зміниться.

На автовокзалі модернізують каси для продажу квитків. Крім того, всередині будівлі, де раніше було тільки кілька магазинів, обладнають фудкорт.

Після закінчення ремонтних робіт у приміщенні з'являться ескалатори та ліфти, маркет-зона, новий готель, а також зона підвищеного комфорту для очікування рейсів. У Київпассервісі зазначили, що за безпекою всередині автовокзалу буде стежити власна охорона.

Повідомляється, що проект модернізації оцінюється приблизно у 2 мільйони євро. Очікується, що ремонт закінчиться у березні 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в березні завершився аукціон з продажу Київпассервісу, у складі якого Центральний автовокзал Києва та 5 автостанцій міста та 18 області, ціна продажу підприємства склала 230,89 млн гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ "Бастіон-груп".