Стало відомо, як пройдуть новорічні свята для дітей в Києві

Гліб Іванов Життя столиці 16:27, 27.11.2020

Новорічні свята в дитячих садах і школах Києва пройдуть без присутності батьків і гостей.

Таке рішення в п'ятницю, 27 листопада, ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Так ми уникнемо скупчення людей в садах і школах і мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Але передають вірус тим, хто з ними контактує і знаходиться поруч", – підкреслив він.

Кличко додав, що сподівається на розуміння батьків і на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків.

"Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!" – підкреслив мер.

Як писав OBOZREVATEL, на Софійській площі буде встановлена ялинка до Нового року, однак через пандемію COVID-19 в Києві не будуть проводити різдвяний ярмарок, а локації розподілять по місту.

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