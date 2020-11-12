Стало відомо вартість палати в київській "Феофанії", де лікують Зеленського

Obozrevatel Життя столиці 17:09, 12.11.2020 Оновлено: 17:39, 12.11.2020

Мінімальна вартість перебування в палаті державної київської лікарні "Феофанія" для хворих коронавірусною інфекцією становить щонайменше 7800 гривень на добу.

Як повідомили OBOZREVATEL у лікарні, де на стаціонарі перебуває президент України Володимир Зеленський, у цю суму входить лікування.

"За протоколом – це 7,8 тисячі гривень", – розповіли в медустанові, водночас не уточнивши, як саме розподіляються кошти.

Додамо, що швидкий тест на COVID-19 у "Феофанії" коштує 500 гривень, а тест "у реальному часі" – 1,5 тисячі гривень.

Вартість тесту на COVID-19 у "реальному часі" становить 1,5 тисячі гривень.
Сайт лікарні "Феофанія"
Вартість швидкого тесту на COVID-19 становить 500 гривень.
Сайт лікарні "Феофанія"

Зазначимо, що ціни на деякі послуги в державній лікарні можуть досягати понад 30 тисяч гривень.

За деякі послуги державної лікарні потрібно заплатити понад 30 тисяч гривень.
Сайт лікарні "Феофанія"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні в "Феофанії".

Їх розмістили в ізольованих палатах зі спеціальним зв'язком, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.

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