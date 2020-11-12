Стало відомо вартість палати в київській "Феофанії", де лікують Зеленського
Мінімальна вартість перебування в палаті державної київської лікарні "Феофанія" для хворих коронавірусною інфекцією становить щонайменше 7800 гривень на добу.
Як повідомили OBOZREVATEL у лікарні, де на стаціонарі перебуває президент України Володимир Зеленський, у цю суму входить лікування.
"За протоколом – це 7,8 тисячі гривень", – розповіли в медустанові, водночас не уточнивши, як саме розподіляються кошти.
Додамо, що швидкий тест на COVID-19 у "Феофанії" коштує 500 гривень, а тест "у реальному часі" – 1,5 тисячі гривень.
Зазначимо, що ціни на деякі послуги в державній лікарні можуть досягати понад 30 тисяч гривень.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні в "Феофанії".
Їх розмістили в ізольованих палатах зі спеціальним зв'язком, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.