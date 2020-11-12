Стала відома вартість COVID-палати в "Феофанії", де лікують Зеленського

Мінімальна вартість перебування в палаті державної київської лікарні "Феофанія" для хворих коронавірусною інфекцією складає мінімум 7800 гривень на добу.

Як повідомили OBOZREVATEL в лікарні, де на стаціонарі перебуває президент України Володимир Зеленський, в цю суму включено лікування.

"По протоколу – це 7,8 тисяч гривень", – розповіли в медустанові, при цьому не уточнивши, як саме розподіляються кошти.

Додамо, швидкий тест на COVID-19 в "Феофанії" коштує 500 гривень, а тест "в реальному часі" – 1,5 тисячі гривень.

Відзначимо, що ціни на деякі послуги в державній лікарні може досягати більше 30 тисяч гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли коронавірусів, знаходяться на лікуванні в "Феофанії".

Їх розмістили в ізольованих палатах зі спеціальним зв'язком, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.