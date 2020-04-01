Стало відомо про стан здоров'я дитини хворої на коронавірус породіллі з Київщини

Дитина, яка народилася у хворої на коронавірус COVID-19 жінки з міста Ірпінь Київської області, виявилася здоровою.

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Про це повідомив перший заступник ірпінського міського голови Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook. За його словами, немовля станом на 1 квітня почувалося добре і залишалося під наглядом лікарів.

"Сьогодні (1 квітня. – Ред.) прийшов результат ПЛР-діагностики новонародженного від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої на COVID-19. На щастя, ПЛР-аналіз негативний", – підкреслив чиновник.

Дитина хворої на COVID-19 жінки з Київщини – здорова. Ілюстрація

За словами Маркушина, за декілька днів дитині зроблять повторний аналіз.

"Станом на 1 квітня в місті Ірпінь загалом отримали 44 підозри, з яких дві лабораторно підтверджено в Ірпені. Також по одному випадку у Ворзелі та Гостомелі. Загалом на території Ірпінської міської ради чотири лабораторно підтверджених випадки COVID-19. У 19 – встановлено негативний результат ПЛР-аналізу, 21 перебуває на дослідженні", – додав він.

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