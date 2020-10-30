Стало відомо, хто був за кермом Range Rover, який скоїв смертельну ДТП на Майдані

Вікторія Довгань Життя столиці 17:31, 30.10.2020 Оновлено: 18:15, 30.10.2020

За кермом Range Rover, який 30 жовтня скоїв смертельну ДТП на Майдані Незалежності в Києві, був киянин, пенсіонер 1954 року народження на прізвище Назаренко.

Про це стало відомо OBOZREVATEL зі своїх джерел. Співрозмовник уточнив, що трагедія трапилася 30 жовтня о 15:50.

Чоловік за кермом позашляховика в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв наїзд на пішоходів. Після цього транспортний засіб зіштовхнувся з чотирма легковими автомобілями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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