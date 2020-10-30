Стало відомо, хто був за кермом Range Rover, який скоїв смертельну ДТП на Майдані
Чоловік в'їхав в зупинку і збив пішоходів
Після цього його позашляховик зіштовхнувся з чотирма авто
Трагедія трапилася через те, що водій втратив свідомість
За кермом Range Rover, який 30 жовтня скоїв смертельну ДТП на Майдані Незалежності в Києві, був киянин, пенсіонер 1954 року народження на прізвище Назаренко.
Про це стало відомо OBOZREVATEL зі своїх джерел. Співрозмовник уточнив, що трагедія трапилася 30 жовтня о 15:50.
Чоловік за кермом позашляховика в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв наїзд на пішоходів. Після цього транспортний засіб зіштовхнувся з чотирма легковими автомобілями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
водій позашляховика наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності.
Окрім того, що двоє людей загинули, ще четверо були травмовані.
В мережі з'явилося відео з моментом наїзду авто на людей.