Стадіон "Динамо" у Києві: у мережі показали, що було на місці легендарної споруди 150 років тому

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 03:13, 11.04.2020

У 1863 році на місці стадіону "Динамо" у Києві знаходилось відоме на усю столицю кабаре-кафешантан "Шато-де-Флер".

Історію цього місця розповіли на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Там також розмістили фото кабаре та стадіону.

"Вишукана французьска кухня, танцівниці, співаки, гімнасти та невеликий оркестр. А ввечері – феєрверки і музика… Про "Шато-де-флер" писали багато різної інформації. Одні ним захоплювались, інші – називали брудним притоном", – йдеться у дописі.

Стадіон "Динамо" та кабаре-кафешантан "Шато-де-Флер"
Клуб корінного киянина

Після 1917 року "Шато-де-Флер" зачинили – на його місці побудували спортивні майданчики. А у 1933 році відкрився стадіон "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили топ-7 місць в Києві, які зникли з обличчя міста. Серед них: кінотеатр "Колос", ресторан "Столичний", винний льох "Троянда Закарпаття" та танцмайданчик "Жаба".

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