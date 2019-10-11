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11 жовтня • оновлено в 17:12
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Справжнє "бабине літо": з’явився прогноз погоди на вихідні та Покрову у Києві

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У Києві вихідними, 12 та 13 жовтня, а також на Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, буде тепла погода, дощі не передбачаються.

Прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура у суботу сягне +16 градусів, а в неділю – до +20.

"Столичні вихідні передбачаються сухими. У суботу можуть набігти хмари і завітати поривчастий, до сильного, південно-західний вітер, а в неділю буде сонячно, вітер послабне", – написала синоптикиня.

З’явився прогноз погоди на вихідні та Покрову у Києві

З’явився прогноз погоди на вихідні та Покрову у Києві

Діденко додала, що найближчим часом у Києві навіть не буде потреби вмикати централізоване опалення – увесь наступний тиждень середня добова температура повітря перевищуватиме +8 градусів.

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Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, 12 жовтня вночі очікується +7…+9 градусів, вдень – до +16…+18. У неділю, 13 жовтня, нічна температура буде на рівні +11…+13 градусів, а денна – близько +19…+21.

На Покрови ж у першій половині доби передбачається +7…+9 градусів, а в другій – до +19…+21. Усі вихідні минуть без опадів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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