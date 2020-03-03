Спливло раритетне фото Хрещатика з волами у Києві: як змінилася вулиця

У мережі з'явилася раритетна листівка з вулицею Хрещатик у Києві, якою ще не їздили машини, а ходили воли.
Вона датована 1880-ми роками. Архівну листівку опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.
"1880-і. Дуже цікаве фото. Воли їдуть Хрещатиком", – написав автор посту.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на раритетну листівку і оцінити, якою вулиця була колись, а якою стала зараз.
Хрещатик у 1880-х роках
Хрещатик у 1880-х роках
Клуб корінного киянина
Хрещатик у сучасності
Хрещатик у сучасності
lookmytrips.com
Хрещатик у сучасності
ua.igotoworld.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як в місто після вигнання німецький військ поверталися його жителі.
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