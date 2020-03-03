Головна Новини
3 березня • оновлено в 04:05
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Спливло раритетне фото Хрещатика з волами у Києві: як змінилася вулиця

941
Читати матеріал російською

У мережі з'явилася раритетна листівка з вулицею Хрещатик у Києві, якою ще не їздили машини, а ходили воли.

Вона датована 1880-ми роками. Архівну листівку опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"1880-і. Дуже цікаве фото. Воли їдуть Хрещатиком", – написав автор посту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на раритетну листівку і оцінити, якою вулиця була колись, а якою стала зараз.

Хрещатик у 1880-х роках

Хрещатик у 1880-х роках

Хрещатик у 1880-х роках

Клуб корінного киянина

Хрещатик у сучасності

Хрещатик у сучасності

Хрещатик у сучасності

lookmytrips.com

Хрещатик у сучасності

Хрещатик у сучасності

ua.igotoworld.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як в місто після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Скоро волы опять поедут по Крещатику.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги