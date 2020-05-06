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6 травня • оновлено в 07:13
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Спливли архівні фото монументу воїнам-танкістам у Києві

2.2т
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У мережі з'явилися раритетні фото монументу воїнам-танкістам, які брали участь у боях за Київ у 1943 році.

Знімки датовані 1979 роком. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, монумент розташований на проспекті Перемоги, неподалік від станції метро "Шулявська". Він був встановлений ще 3 листопада 1968 року на честь подвигу воїнів-танкістів, які під час Другої світової війни звільняли Київ в 1943 році.

Монумент воїнам-танкістам у Києві

Монумент воїнам-танкістам у Києві

Клуб корінного киянина

На фото видно монумент, зелені дерева і траву навколо. На одному зі знімків біля пам'ятника стоїть ціла група людей, а на другому – на нього вилізла дівчинка, а поруч була, ймовірно, її мама.

Монумент воїнам-танкістам у Києві

Монумент воїнам-танкістам у Києві

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася захоплююча історія та фото різних років ЦУМу в Києві.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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