Сплачуйте за паркування у Parking UA мобільним балансом Kyivstar та отримуйте годину парковки у подарунок

Паркувальний додаток Parking UA та Kyivstar запустили спільну акцію. З 1 грудня 2020 року по 14 січня 2021-го сплачуйте за паркування через "Смарт-Гроші" від Kyivstar та отримуйте годину безкоштовного паркування.

Важливо: акція діє на всі парковки у місті Києві, сплачені мобільним балансом Kyivstar, тривалістю від 2 годин.

Як сплатити за паркування?

Обрати паркувальний майданчик у додатку Parking UA Ввести номер свого авто У "метод оплати" обрати "Мій номер Київстар" Вказати кількість годин і сплатити через "Смарт-Гроші" від Кyivstar

Після оплати на екрані смартфону буде вказана доступна кількість годин, до яких буде додана бонусна година парковки. Parking UA дозволяє продовжити наявну паркувальну сесію або ж почати нову – у випадку нового паркування бонусна година буде нарахована за стандартними умовами, які вказані вище.

Parking UA – додаток, розроблений для легальної оплати парковки. Зробити це можна на всіх муніципальних майданчиках Києва, Івано-Франківська та Чернігова. Встановити Parking UA можна на Google Play, AppStore та Huawei AppGallery.