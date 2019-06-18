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Спека посилиться: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня у Києві

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У Києві з 18 червня почався черговий тиждень спекотної і сухої погоди. Середня денна температура повітря складе +29.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до кінця тижня спека ще більше посилиться. 19 і 20 червня вночі очікується до +20, вдень — до +30.

А ось у п'ятницю і суботу, 21 і 22 червня, температура підвищиться і складе +32 градуси. При цьому весь тиждень буде майже безвітряно.

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Погода у Києві

Погода у Києві

Укргдірометцентр

В інших областях України теж буде сильна спека, однак пройдуть дощі та грози. 19 числа вони охоплять усю територію, крім півночі країни, а з 20-го опади будуть лише на заході.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг має бути з натуральних тканин. Також лікарі радять щодня пити по 30 мл води на кожен кг ваги, але робити це чітко до певної години.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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