Спалах коронавірусу у КПІ: кількість заражених зросла, серед хворих – офіцери

Коронавірус в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського станом на вечір 27 липня виявили вже у 55 осіб.

Мова йде про 52 курсантів та трьох офіцерів. Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на вечір 27 липня підтверджено 55 випадків захворювання на COVID-19 в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського", – йдеться у дописі.

Зазначається, що стан здоровя курсантів та офіцерів – задовільний. 28 липня заплановано проведення 80 ПЛР-тестувань курсантам та офіцерам, їх результати очікуються протягом 1-3 днів.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: