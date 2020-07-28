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Спалах коронавірусу у КПІ: кількість заражених зросла, серед хворих – офіцери

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
5,4 т.
Спалах коронавірусу у КПІ. Ілюстрація

Спалах коронавірусу у КПІ. Ілюстрація.

Коронавірус в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського станом на вечір 27 липня виявили вже у 55 осіб.

Мова йде про 52 курсантів та трьох офіцерів. Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на вечір 27 липня підтверджено 55 випадків захворювання на COVID-19 в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського", – йдеться у дописі.

Зазначається, що стан здоровя курсантів та офіцерів – задовільний. 28 липня заплановано проведення 80 ПЛР-тестувань курсантам та офіцерам, їх результати очікуються протягом 1-3 днів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту трапився спалах коронавірусу – такий діагноз станом на 26 липня поставили 52 курсантам, що становить третину від усіх мешканців.

  • ЗМІ повідомили, що курсанти Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, які виявилися закритими в гуртожиткуКиївського політехнічного інституту через спалах коронавірусу, залишилися без їжі і змушені були буквально вистрибувати у вікна.

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