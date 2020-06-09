Спалах коронавірусу у дитячому садку Броварів: журналісти дізнались нові деталі

У Броварах Київської області у дитячому садку "Калинка", де трапився спалах COVID-19, станом на ранок 9 червня коронавірус виявили уже у чотирьох дорослих (серед них виховательки та медсестра) та дев'яти дітей.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі проєкту "Чудова четвірка" на телеканалі ZIK розповів кореспондент, який побував на місці подій. Раніше повідомлялося про трьох заражених дорослих та дев'ятьох дітей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст розповів, що двоє хворих малюків станом на 9 червня перебували у лікарні у Боярці Київської області. Попередньо, підвищена температура була лише в однієї дитини.

Спалах коронавірусу у дитячому садку Броварів. Ілюстрація

Зазначається, що усі дитячі садки у Броварах, окрім "Калинки", продовжили свою роботу. Заклад, де трапився спалах COVID-19, зачинили на карантин, у приміщеннях провели дезінфекцію.

За словами журналіста, коронавірус у дітей та вихователів виявили ще 3 червня, проте інформацію про це розголосили лише напередодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області трапився спалах коронавірусу (COVID-19) в одному з дитячих садків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся