Причиною масового зараження медперсоналу Київської міської клінічної лікарні №6 коронавірусом COVID-19, ймовірно, стала відсутність належного захисту.

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Про це написало інформаційне агентство УНН. Водночас у самій лікарні заперечили її закриття, а також відсутність належного захисту.

За даними агентства, частину хворих медиків відправили на лікування в Олександрівську клінічну лікарню, ще частина станом на 16 квітня перебувала на амбулаторному лікуванні.

Співробітники медзакладу поскаржилися журналістам, що навіть після того, як лікарня була визначена опорною для прийому пацієнтів з пневмонією, не було вжито заходів для забезпечення належного захисту персоналу. За їх словами, адміністрація не надала працівникам захисних костюмів, респіраторів, рукавичок та окулярів.

Спалах COVID-19 у Медмістечку Києва. Ілюстрація

Водночас директор Київської міської клінічної лікарні №6 Вадим Крижевський у коментарі "Укрінформу" заявив, що заклад не закривали. За його словами COVID-19 виявили у 15 медпрацівників (всього в лікарні 690 співробітників), які станом на 16 квітня перебували на амбулаторному лікуванні.

"Важких немає. Серед тих, у кого тестування було позитивним, не тільки лікарі, а й медсестри, санітарки”, – сказав Крижевський.

Він додав, що з 17 березня лікарня приймала хворих на пневмонію. Мова йде про 112 пацієнтів.

“Їм усім робилися тестування методом ПЛР. Всі 112 проліковані і зараз залишилося два пацієнти, які лікуються в терапії. Зі 112 пневмоній 12 було позитивних, ці пацієнти переведені в інфекційні лікарні”, –відзначив директор закладу.

Також, за його словами, лікарня була забезпечена засобами індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні №6 виявили раптовий спалах коронавірусу COVID-19.