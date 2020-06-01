Спалах COVID-19 трапився у жіночому монастирі Києва: його закрили на карантин

У Києві у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксували спалах COVID-19.

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Там за кілька днів коронавірус виявили у 26 служительниць. Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 1 червня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він відзначив, що найбільше нових випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували у Подільському районі – 23.

"Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували вісьмох монахинь", – підкреслив Кличко.

Спалах COVID-19 трапився у жіночому монастирі Києва. Ілюстрація

За його словами, після цього монастир було закрито на карантин, там розпочалися заходи з дезінфекції.

"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте, будь ласка, правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне – щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися до карантинних обмежень, якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, які місто визначило для перегляду послаблень", – підсумував мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 1 червня зафіксували 3043 підтверджені випадки COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 58 осіб, 11 з яких – медики.