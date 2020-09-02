Сотні українців влаштували дискотеку під Кабміном. Фото

Під Кабінетом міністрів України в ніч на 2 вересня сотні українців вийшли на акцію протесту проти обмеження проведення культурно-мистецьких заходів під час адаптивного карантину.

Вони влаштували дискотеку під стінами уряду в Києві, повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, активісти вимагали дозволити роботу без обмежень за часом розважальних закладів, а також закладів громадського харчування з організацією дозвілля або без нього.

Під Кабміном вийшли на акцію протесту. Укрінформ

Сотні людей влаштували дискотеку. Укрінформ

Мітингувальники також вимагали повністю або частково звільнити від податків суб'єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу постраждалим в результаті дії заборон і обмежень.

Акція тривала до 22:00, на ній виступали українські електронні музиканти. За словами організаторів, подібні акції триватимуть, поки не буде знайдений компроміс між представниками індустрії розваг і владою.

Активісти вимагали відкрити нічні клуби. Укрінформ

Українці просили влади знайти компроміс Укрінформ

Акції протесту триватимуть. Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до переходу на онлайн-школу в разі другої хвилі епідемії коронавірусу.