Сотні українців влаштували дискотеку під Кабміном. Фото
Під Кабінетом міністрів України в ніч на 2 вересня сотні українців вийшли на акцію протесту проти обмеження проведення культурно-мистецьких заходів під час адаптивного карантину.
Вони влаштували дискотеку під стінами уряду в Києві, повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, активісти вимагали дозволити роботу без обмежень за часом розважальних закладів, а також закладів громадського харчування з організацією дозвілля або без нього.
Мітингувальники також вимагали повністю або частково звільнити від податків суб'єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу постраждалим в результаті дії заборон і обмежень.
Акція тривала до 22:00, на ній виступали українські електронні музиканти. За словами організаторів, подібні акції триватимуть, поки не буде знайдений компроміс між представниками індустрії розваг і владою.
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