"Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ

У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД.

Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. Неприємний інцидент викликав суперечки в мережі.

"Зараз на Дарниці в маршрутці пацан передав 16 грн за проїзд. Поруч його дівчина обурилася: - Чому не 8? У тебе ж УБД! Він цикнув на неї і обидва мовчки відвернулися. Я довго спостерігав за ним, як він дивиться вниз і ховає погляд від сторонніх. Так очі і не підняв. День, коли нам соромно, настав", – розповів Златкін.

Думки про те, що сталося розділилися: так одні пошкодували хлопця, висловивши повагу, а інші пояснили ситуацію небажанням воїна провокувати сварку.

Ілюстрація

"Я в маршрутках ніколи не показую. Ні не соромно. Просто не хочу ні з ким лаятися", "Не накручуй – не соромно. Я теж в маршрутці оплачую", "пздц... дожили... соромно перед пацанами", "Учасники бойових дій повинні себе поважати, в кінці кінців! З якого дива опускати очі?! Люди це заслужили!" – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві матір загиблого воїна вигнали з маршрутки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!