Солдати Гітлера дивляться на Київ: рідкісне фото виклали в мережу

У мережі з'явилося рідкісне архівне фото з солдатами гітлерівської армії, які дивилися на Київ.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Раніше він був розміщений у журналі "Life" за 3 листопада 1941 року.

"Двоє німецьких солдат дивляться на Київ з третього ярусу дзвіниці Києво-Печерської лаври. На другому плані – палаючий недобудований Наводницький міст через Дніпро", – йдеться в пості.

Солдати Гітлера в Києві Клуб корінного киянина

У коментарях киянин Богдан Луцький поділився ще кількома знімками солдатів гітлерівської армії в Києві.

Солдати Гітлера в Києві Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві Facebook/Богдан Луцький

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як в місто після вигнання німецький військ поверталися його жителі.