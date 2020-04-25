Солдати Гітлера дивляться на Київ: рідкісне фото виклали в мережу

Яра Дорош Життя столиці 09:54, 25.04.2020

У мережі з'явилося рідкісне архівне фото з солдатами гітлерівської армії, які дивилися на Київ.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Раніше він був розміщений у журналі "Life" за 3 листопада 1941 року.

"Двоє німецьких солдат дивляться на Київ з третього ярусу дзвіниці Києво-Печерської лаври. На другому плані – палаючий недобудований Наводницький міст через Дніпро", – йдеться в пості.

Солдати Гітлера в Києві
Клуб корінного киянина

У коментарях киянин Богдан Луцький поділився ще кількома знімками солдатів гітлерівської армії в Києві.

Солдати Гітлера в Києві
Facebook/Богдан Луцький
Солдати Гітлера в Києві
Facebook/Богдан Луцький
Солдати Гітлера в Києві
Facebook/Богдан Луцький
Солдати Гітлера в Києві
Facebook/Богдан Луцький
Солдати Гітлера в Києві
Facebook/Богдан Луцький
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як в місто після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

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Кияни Життя столиці

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