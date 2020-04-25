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25 квітня • оновлено в 11:24
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Солдати Гітлера дивляться на Київ: рідкісне фото виклали в мережу

5.7т
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У мережі з'явилося рідкісне архівне фото з солдатами гітлерівської армії, які дивилися на Київ.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Раніше він був розміщений у журналі "Life" за 3 листопада 1941 року.

"Двоє німецьких солдат дивляться на Київ з третього ярусу дзвіниці Києво-Печерської лаври. На другому плані – палаючий недобудований Наводницький міст через Дніпро", – йдеться в пості.

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Клуб корінного киянина

У коментарях киянин Богдан Луцький поділився ще кількома знімками солдатів гітлерівської армії в Києві.

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Facebook/Богдан Луцький

Солдати Гітлера в Києві

Солдати Гітлера в Києві

Facebook/Богдан Луцький

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як в місто після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Ніхто не забутий, нічого не забуто. Але віра у що допомогла перемогти фашизм? Чи це був просто жах перед лицем невідомості?
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0
1
Wick John
Wick John
Мир Миру, укро мр ази последователи нацистов к победе отношения не имеют
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0
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Центр Киева и другие объекты взорвало советское гестапо-нквд .
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2
2
Wick John
Wick John
Злопыхатель Вежливый, пи.дар твой мозг тоже НКВД взорвало?
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0
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгулики прослезилась. Жаль, гитлер-упырь проиграл, да? Щас бы баварское потягивали...
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4
2
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кристина Cтефанова, Думаешь, к-у-р-в-а, без упыря, в Киеве баварское нельзя потягивать?
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1
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, долбоёПша, кто же тебе так мозг изнасиловал ?
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3
Кияни Життя столиці

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