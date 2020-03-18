Українська журналістка Яніна Соколова побувала в Олександрівській клінічній лікарні Києва, де приймають хворих з підозрою на коронавірус.

За її словами, ситуація там є не зовсім задовільною. Про головні претензії телеведуча написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Соколової, головний лікар медзакладу ходить корпусом без маски, виправдовуючи це тим, що лікарям нібито можна, а кількість експрестестів для виявлення інфекції не перевищує 200 штук. До того ж, роблять їх тільки тим, у кого є направлення від сімейного лікаря.

"Пам'ятайте, що незалежно від прописки, ви маєте право звернутися в будь-яку лікарню. З паспортом. І записатися на прийом до терапевта. Той уже дасть направлення на проходження тесту", – уточнила журналістка.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

Також Соколова розповіла, що черги людей біля інфекційного відділення, які не мають направлення, приречені на поразку. Оскільки тест без направлення не дадуть.

"Лікарі глибоко стурбовані, навіть більше, ніж ЄС російською агресією, з приводу відсутності можливості добиратися до лікарні працівникам з приміських зон. Повинна бути організована система. Навіть якщо карантин", – продовжила свою розповідь Соколова.

В кінці вона додала, що статистика пацієнтів з підозрою на коронавірус – шість осіб на день, з яких діагноз підтверджений у одного пацієнта. "Біля інфекційного відділення – Нацгвардія і поліція. Без масок, але зі зброєю", – резюмувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.

На території регіону та міста Києва виявлено вже три випадки зараження. Один із хворих – народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал