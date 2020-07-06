"Сохранение культурного наследия" на Рыбальском: как вам такое видение?

Андрій Вавриш Життя столиці 21:04, 6.07.2020

"Контраргумент" от #всепропалоспециалистградостроительствотоже

Эту прелесть настаивают некоторые справедливоборцы построить на Рыбальском, поскольку победитель конкурса и чаяние о переносе в одно место всего и вся от правительства!!!

Вы представляете себе 5,5 миллиона метров квадратных?

А от 300 000 до 450 000 человек приезжающих утром и уезжающих вечером?

А фраза "сохранение культурного наследия" после этого ком в горле не вызывает?

Так вот, есть у нас бдители, требующие справедливости!

Как вам их видение?

Сейчас начнут говорить о том, что мы сделаем меньше, что вернем деньги за перенос правительства от продажи министерств разбросанных по городу...

Но может хватит уже, пора переезжать в Китай, там госплан, денег никто не считает, строить можно вопреки рынку, частному капиталу!?

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Кияни Життя столиці

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