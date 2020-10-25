"Сьогодні ми голосуємо за киян і майбутнє нашого міста", – Попов

Кандидат в мери Києва від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Олександр Попов піроголосував на своїй виборчій дільниці.

Політик закликав киян обов'язково прийти на виборчі дільниці і проголосувати.

"Сьогодні ми голосуємо за киян, за своє місто і за тих людей, які дадуть нам можливість нормально жити тут. Це шанс обрати досвідчених і професійних управлінців, які зможуть забезпечити киянам нову якість життя", - заявив Олександр Попов.

Він зазначив, що в столиці міський голова має особливі повноваження.

"На відміну від усіх інших міських голів, в столиці він ще є головою Київської державної адміністрації. Тобто він не тільки реалізує політику місцевого самоврядування, а й бере активну участь у формуванні національної політики держави, в тому числі і в таких напрямках як охорона здоров'я, освіта, формування тарифів, соціальне забезпечення пенсіонерів і так далі", - підкреслив опозиціонер.

Політик назвав політичним заходом опитування, яке проводиться за ініціативою президента біля виборчих дільниць.

"Ці п'ять питань - не більше ніж політичний хід, який ніяк не відображає те, що реально турбує людей. Я не бачу сенсу в такому опитуванні", - підкреслив Олександр Попов.