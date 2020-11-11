Софійську площу в Києві перетворили на сквер. Фото

Obozrevatel Життя столиці 17:34, 11.11.2020 Оновлено: 17:41, 11.11.2020

У центрі Києва на Софійській площі з'явилися лавки й вазони з деревами. Площу прикрасили декораціями для кінозйомок.

Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook київський урбаніст Григорій Мельничук (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На знімках видно знімальну техніку й масовку, яка розгулює між деревами. "Заради зйомок на Софійській площі з'явилися лавки й озеленення", – написав Мельничук.

Софійську площу оновили декораціями
Facebook Мельничука
На площі встановили дерева
Facebook Мельничука

Коментатори в соцмережах по-різному відреагували на оновлену Софійку. Частині сподобалося таке оновлення, інші – закликали терміново реконструювати площу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.

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