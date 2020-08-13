Софійський собор у Києві показали на 160-річній картині: як виглядає зараз

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:58, 14.08.2020

У мережі показали чорно-білу картину з Софійським собором у Києві, створену у 1854 році.

Її автором є відомий художник Василь Тімм. Відповідне фото розмістили на сторінці "Красень Київ" у Twitter.

Назва картини – "Краєвид старого міста з Ярославого валу". На ній зображено Софійський собор, галявина з зеленню, старими хатинками та людьми.

OBOZREVATEL пропонує також переглянути сучасні фото собору та оцінити, як змінилось місце.

Софійський собор у Києві
flamingotur.com.ua
Софійський собор у Києві у сучасності
sofiyskiy-sobor.polnaya.info
Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли старе чорно-біле фото центрального залізничного вокзалу у Києві та новий кольоровий знімок цієї ж локації.

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