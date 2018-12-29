Сніжитиме: синоптики уточнили погоду в Києві на Новий рік

У Києві в суботу, 29 грудня, середня температура повітря складе від 0 до -2 градусів, очікується невеликий сніг.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в ніч на неділю морози значно посиляться і досягнуть 6 градусів. Вдень 30 грудня буде до -2 і без опадів.

В останній день 2018 року в Київ знову повернеться сніг, нічний мороз буде до -6, а денний ‒ приблизно -2. Невеликі опади продовжаться і в новорічну ніч, а температура складе -3...- 5 градусів. Вдень 1 січня також буде йти сніг, а термометри покажуть -2.

Погода у Києві Укргідрометцентр

Аналогічна погода в святкові дні буде і на решті території країни, за винятком західного регіону, де пройдуть дощі. Повна відсутність опадів 31 грудня очікується тільки в Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, 29 грудня на більшій частині України пройдуть дощі. Температура повітря буде в межах від -12 до +4 градусів.

На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.