Снігопади і -10: синоптики уточнили погоду на тиждень у Києві

У Києві в перші робочі дні 2019 року буде сніжно і вітряно. Температура повітря у середньому становитиме приблизно 1 градус морозу.

У середу, 2 січня, удень йтиме невеликий сніг, а термометр покаже -1... +1 градус. Вітер очікується до 12 метрів за секунду, повідомили в Укргідрометцентрі.

3 січня посиляться опади, мороз становитиме до 4 градусів. Уранці трохи потеплішає (0... - 2), але продовжить іти сніг.

4 січня стане єдиним "сухим днем", але знизиться температура. Вночі буде від -6 до -8, удень — до -5.

Погода у Київській області Укргідрометцентр

5 січня уночі сніг знову нагадає про собе, також вдарить 10-градусний мороз. Удень у суботу опади посиляться, температура буде на рівні -5.

6 січня прогнозується сніг, від -8 до -10 вночі і -7 градусів удень. Швидкість вітру становитиме 10 м/с.

В інших областях України до кінця тижня прогнозується схожа погода. Опади будуть на всій території країни, а найсильніші морози очікуються у Кропивницькому і Черкасах — приблизно -11.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, із 2 січня в Україні погіршиться погода. 3 січня уночі очікується помірний, удень — невеликий сніг, у південних областях без опадів.

4 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях будуть сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без суттєвих опадів.