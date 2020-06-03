На фото з нібито снігом, який випав на Київщині 2 червня, насправді зображений град, що не розтанув.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

За його словами, у відносно холодних нестійких повітряних масах (найчастіше в тилу циклонів і на фронтах оклюзії), градини, що утворюються в хмарах, просто не встигають розтанути під час падіння до земної поверхні.

У таких випадках можна спостерігати рясний градовий покрив, який іноді може вистилати землю шаром в декілька сантиметрів, нагадуючи шар снігу, що випав. Однак якщо їх розглянути близько, то можна помітити, що це – скупчення дрібних крижаних кульок, розмірами 5-10 мм, часто змерзлих і наполовину розталих.

Сніг у червні "Публіка"

"Найбільш часто подібні процеси спостерігаються у квітні-травні, коли конвективні процеси вже досить активні, але мінусові температури у хмарі розташовуються ближче до земної поверхні, ніж в середині літа. Адже всі великі краплі під час зливи в теплий літній день – це градинки, які розтанули в процесі польоту до землі", – пояснив Кибальчич.

І тільки досить великі градини, підкреслив синоптик, не здатні повністю розтанути і вже випадають на землю, часто досягаючи значних розмірів. Але на початку літа і наприкінці весни дрібні градини частіше долітають до земної поверхні.

Що стосується гірських регіонів, то в Карпатах, за словами Кибальчича, саме сніг може випадати і в травні, і в червні (під час періодів арктичних вторгнень й істотних похолодань). У такій погоді там немає нічого дивного, оскільки на неї безпосередньо впливає висота місцевості.

Сніг на Київщині Скріншот відео

Сніг на Київщині Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 червня в мережі з'явилося безліч фото з нібито снігом, який випав в селі Демидів Київської області. Очевидці стверджували, що він йшов близько 10 хвилин.

В українських Карпатах у цей день також засніжило і вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися через сильний вітер.

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