Смог серйозно вдарив по Києву: МОЗ назвало термінові симптоми для звернення до лікаря

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 16:46, 17.04.2020 Оновлено: 16:46, 17.04.2020

Смог через горіння сухостою у Києві та області може призвести до отруєння продуктами горіння.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що хімічної та радіологічної загрози він не несе.

Смог у Києві. Ілюстрація

У МОЗ назвали головні симптоми отруєння продуктами горіння та порекомендували у випадку їх виявлення звертатись до медиків. Мова йде про:

  • головний біль;

  • труднощі з диханням;

  • втому;

  • погану концентрацію;

  • порушення орієнтування в просторі;

  • тахікардію;

  • підвищення артеріального тиску;

  • судоми.

Симптоми отруєння продуктами горіння та поради
МОЗ

Також з'ясувалося, як киянам та мешканцям області захиститися від отруєння. Зокрема, необхідно:

  • не виходити на вулицю вранці;

  • уникати тривалих прогулянок;

  • щільно закривати вікна та двері;

  • увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

  • робити вологе прибирання;

  • не курити та не вживати алкоголь;

  • пити 2-3 літри рідини на день;

  • промивати горло і ніс;

  • вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду;

  • не палити листя і сухостій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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