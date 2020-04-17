Смог серйозно вдарив по Києву: МОЗ назвало термінові симптоми для звернення до лікаря

Смог через горіння сухостою у Києві та області може призвести до отруєння продуктами горіння.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що хімічної та радіологічної загрози він не несе.

Смог у Києві. Ілюстрація

У МОЗ назвали головні симптоми отруєння продуктами горіння та порекомендували у випадку їх виявлення звертатись до медиків. Мова йде про:

головний біль;

труднощі з диханням;

втому;

погану концентрацію;

порушення орієнтування в просторі;

тахікардію;

підвищення артеріального тиску;

судоми.

Симптоми отруєння продуктами горіння та поради МОЗ

Також з'ясувалося, як киянам та мешканцям області захиститися від отруєння. Зокрема, необхідно:

не виходити на вулицю вранці;

уникати тривалих прогулянок;

щільно закривати вікна та двері;

увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

робити вологе прибирання;

не курити та не вживати алкоголь;

пити 2-3 літри рідини на день;

промивати горло і ніс;

вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду;

не палити листя і сухостій.

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