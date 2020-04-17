Смог серйозно вдарив по Києву: МОЗ назвало термінові симптоми для звернення до лікаря
Смог через горіння сухостою у Києві та області може призвести до отруєння продуктами горіння.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що хімічної та радіологічної загрози він не несе.
У МОЗ назвали головні симптоми отруєння продуктами горіння та порекомендували у випадку їх виявлення звертатись до медиків. Мова йде про:
головний біль;
труднощі з диханням;
втому;
погану концентрацію;
порушення орієнтування в просторі;
тахікардію;
підвищення артеріального тиску;
судоми.
Також з'ясувалося, як киянам та мешканцям області захиститися від отруєння. Зокрема, необхідно:
не виходити на вулицю вранці;
уникати тривалих прогулянок;
щільно закривати вікна та двері;
увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
робити вологе прибирання;
не курити та не вживати алкоголь;
пити 2-3 літри рідини на день;
промивати горло і ніс;
вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду;
не палити листя і сухостій.
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