Смерть таксиста і ДТП з вантажівкою: найрезонансніші аварії за вихідні у Києві

У Києві за вихідні сталося 220 ДТП. Правоохоронці столиці оформили 204 аварії без потерпілих, а у решті були травмовані пасажири та водії.

OBOZREVATEL зібрав топ-3 відео найрезонансніших аварій у Києві за 5 та 6 грудня (щоб побачити відео доскрольте до кінця).

На Київщині сталося 87 ДТП, з них 5 - з травмованими, дві людини загинули.

Смерть таксиста

6 грудня на автодорозі помер водій таксі. Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного моста. Машина вилетіла на тротуар та вдарився у стіну.

ДТП з вантажівкою

6 грудня.на в'їзді у Київ з одеського напрямку вантажівка вдарила два легкових автомобілі. За даними Київ оперативний, аварія сталася через те, що в задню частину його автомобіля в'їхала вантажівка. Від удару Citroen закрутило і викинуло у лівий ряд.

Всього розбите було три авто, одну дівчину госпіталізували в лікарню.

Заблокувати автодорогу

На варшавській дорозі у районі Бородянки 6 грудня зіткнулось три автомобілі. Причиною аварії стала слизька дорога. Оформлення ДТП тривало, щонайменше три години, повідомляє Погляд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Skoda Kamiq на швидкості влетів в стовп. ДТП сталася близько четвертої ранку.