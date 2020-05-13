"Слуга"-ресторатор зібрався у мери Києва

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко нібито підтвердив, що балотуватиметься у мери Києва.
Про це написав фотограф, який, зокрема, знімає у Верховній Раді України, Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото Тищенка у костюмі, захисній масці та окулярах біля Верховної ради.
"Микола Тищенко підтвердив, що йде в мери Києва!" – зазначається у дописі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні Тищенко говорив, що ще не замислювався про те, щоб у майбутньому стати мером Києва, додавши, що такі рішення повинні ухвалюватися в обговореннях із колегами по фракції.
Трохи згодом журналісти зняли, як у заклад "Велюр" у Києві, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що ресторан Тищенка 4 травня був закритий, а щодо порушення складено адміністративний протокол.
У Києві магазин косметики дружини Тищенка Алли Барановської також продовжував працювати, незважаючи на карантин.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".