"Слуга"-ресторатор зібрався у мери Києва

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко нібито підтвердив, що балотуватиметься у мери Києва.

Про це написав фотограф, який, зокрема, знімає у Верховній Раді України, Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото Тищенка у костюмі, захисній масці та окулярах біля Верховної ради.

"Микола Тищенко підтвердив, що йде в мери Києва!" – зазначається у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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