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14 травня • оновлено в 17:05
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/ Життя столиці

"Слуга"-ресторатор зібрався у мери Києва

15.9т
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко нібито підтвердив, що балотуватиметься у мери Києва.

Про це написав фотограф, який, зокрема, знімає у Верховній Раді України, Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото Тищенка у костюмі, захисній масці та окулярах біля Верховної ради.

"Микола Тищенко підтвердив, що йде в мери Києва!" – зазначається у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Неужели выберут? "С праздником годовщины голодомора, граждане!"
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1
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Чан Джеки
Чан Джеки
киевляне неберите гречку или етот =слуга=накормит вас дерьмом ведь оно любить тока деньгу.а нет то зе должен уйти он нечем себя непоказал.
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Т Александр
Т Александр
Это даже не Кличко))) Надеюсь киевляне загонят это недоразумение под шконку.
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Кияни Життя столиці

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