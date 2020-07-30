Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват. Фото

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 03:20, 30.07.2020

Мережу зворушили фото милих фігурок котів у Києві.

Знімки були зроблені на Вознесенському узвозі в Шевченківському районі столиці. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Оригінальні котячі фігури на Вознесенському узвозі", – йдеться у пості.

Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват
Facebook/Клуб корінного киянина
Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват
Facebook/Клуб корінного киянина
Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват
Facebook/Клуб корінного киянина

На різних фото видно фігурки від одного до трьох котів різних забарвлень з кумедними виразами мордочок. Найімовірніше, вони розміщені на даху одного з будинків.

Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват
Facebook/Клуб корінного киянина
Скульптури котів у центрі Києва викликали у мережі захват
Facebook/Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і з захопленням коментувати знімки.

"Супер, красиво!!!", "Треба ж. І не знала. Подивлюсь. Спасибі", "Красиво!!", "Мабуть, там скульптор живе??", "Як добре! Завтра збираюся до Скверу інтелігентів, звідти дійду до Вознесенської...", "Є шанс скласти конкуренцію одеським котикам, нехай навіть у скульптурах", – написали вони.

Пост в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали на архівному фото втрачену Стрітенську церкву в Києві зразка 1861 року.

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Кияни Життя столиці

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