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/Життя столиці

Скляна підлога і захопливий краєвид: у Києві відкрили новий міст. Фото і відео

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У Києві 25 травня близько 20:00 розпочалося урочисте відкриття Пішохідно-велосипедного моста.

У заході, зокрема, взяв участь столичний голова Віталій Кличко. До нього приєдналися сотні киян, які захотіли першими насолодитися розкішним видом з нового шляхопроводу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це щось неймовірне!" – захоплено вигукували кияни.

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Довжина нового шляхопроводу склала 212 метрів, а ширина варіюється від 5 до 14 метрів. Його особливістю стали скляні вставки в підлогу, завдяки чому відкривається чудовий вид.

Відкриття моста приурочили до Дня Києва.

За декілька годин до відкриття

За декілька годин до відкриття

Перед відкриттям

Перед відкриттям

Перші відвідувачі

Перші відвідувачі

Відкритя

Відкритя

Міст з'єднав Володимирську гірку і Хрещатий парк – два популярних місця серед гостей столиці, за що і був прозваний місцевою владою "туристичною перлиною".

як писав OBOZREVATEL :

  • У Києві 24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку і Хрещатий парк. Відкриття було заплановано на 26 травня.

  • Навколо будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку ряд ЗМІ почав поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

  • Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий з їх креслень.

  • Вартість споруди велосипедно-пішохідного моста в Києві збільшилася до 419,96 мільйона гривень, що майже в два рази більше запланованої суми.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Иванов Петр
Иванов Петр
Это вам не мультяшный Крымский мост (которого нет), а настоящий Швейцарский мост за счёт зоопарка. Завтра под крики сухс и шеневмерлу, напялив вышиванки его будут красить в сине жёлтый цвет. 😵
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Круто! Не то, что Крымский! Тот скоро упадёт!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Это круто и это реально! Это вам не москальский "крымский мост", которого на самом деле нет и который скоро рухнет!!! ЦЭ ДОСЯГНЭННЯ УКРОМЫСЛИ! :-)))
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