Скільки людей інфікувалися COVID-19 у Києві: статистика на 7 грудня

Obozrevatel Життя столиці 09:10, 7.12.2020 Оновлено: 10:09, 7.12.2020

Станом на ранок 7 грудня у Києві зафіксовано 1 526 нових інфікувань коронавірусом. Загалом у Києві підтверджено 81 335 випадків COVID-19.

Померло за добу 16 киян, загалом 1 441 смертельний випадок. Вилікувалось 128 жителів Києва (25 210).

Кількість випадків коронавірусу в Києві зменшилась
РНБО

Кількість хворих сьогодні більше, ніж за 6 грудня (+8 інфікувань).

На вихідних зафіксували дещо меншу кількість хворих
РНБО

У Київській області зафіксували 635 нових випадків COVID-19. Померли за добу двоє людей, вилікувалось 342 жителі Київщини.

На Київщині померли двоє людей
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.

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