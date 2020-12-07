Скільки людей інфікувалися COVID-19 у Києві: статистика на 7 грудня

Станом на ранок 7 грудня у Києві зафіксовано 1 526 нових інфікувань коронавірусом. Загалом у Києві підтверджено 81 335 випадків COVID-19.

Померло за добу 16 киян, загалом 1 441 смертельний випадок. Вилікувалось 128 жителів Києва (25 210).

Кількість хворих сьогодні більше, ніж за 6 грудня (+8 інфікувань).

У Київській області зафіксували 635 нових випадків COVID-19. Померли за добу двоє людей, вилікувалось 342 жителі Київщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.