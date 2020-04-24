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24 квітня • оновлено в 15:35
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Скільки коштує лікування від COVID-19 у Києві та хто оплачує: Кличко поставив крапку в питанні

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У Києві лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 коштує від 5 до 15 тисяч гривень на добу.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко, посилаючись на підрахунки медиків, під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, вартість залежить від особливостей перебігу хвороби, наявності в пацієнта супутньої патології, ускладнень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Більш як 90% медичних препаратів, що передбачені "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медзакладах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, отримують їх безплатно", – підкреслив Кличко.

Лікування коронавірусу в Києві. Ілюстрація

Лікування коронавірусу в Києві. Ілюстрація

Він додав, що ті хворі на коронавірус, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома під контролем медиків, купують препарати за власний кошт.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта, неможливо. Бо все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як говорять медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування", – заявив мер Києва.

Кличко нагадав, що департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду бюджету міста закупив ліки, що застосовують для надання меддопомоги хворим на COVID-19.

"Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На закупівлю місто виділило 101 мільйон гривень", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві та області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

  • У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, 22 жінки віком від 21 до 82 років, 35 чоловіків віком від 18 до 87 років та шестеро хлопчиків від 6 до 14 років.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Правер Андрій
Правер Андрій
Що ж ви купуєте на 15 000 грн????? це ж не онкологія,
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Более 90% медицинских препаратов-это наверное парацетамол и спирт с хлоркой.в гривнах скажи-сколько стоит
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    Підтверджені випадки: 7647.

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