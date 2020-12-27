Скандальному капелюху знайшли місце в центрі Києва. Фото

Юрій Сергієнко Життя столиці 21:14, 27.12.2020 Оновлено: 21:41, 27.12.2020

На Софійську площу Києва повернули казковий капелюх, який після скандалу прибрали з головної ялинки України.

Про це в Facebook повідомила директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова. Вона також опублікувала фото, як люди шикуються в величезну чергу, щоб сфотографуватися під нею.

До казкового капелюха вишикувалася довга черга.
Facebook Діани Попової

"Величезна черга стоїть на краще символічного місця, де можна загадати бажання під казковою капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об'єктом можна зробити біля головної ялинки країни", – написала вона.

Люди фотографуються під казковою капелюхом.
Facebook Діани Попової
Facebook Діани Попової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку капелюх встановили на головній ялинці України. однак це викликало негативну реакцію у Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, в якій її назвали "чаклунською". Мера Києва попросили замінити капелюх на традиційну різдвяну зірку.

Як наслідок, її зняли з ялинки і прикрасили верхівку восьмикутною зіркою.

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