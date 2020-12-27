Скандальному капелюху знайшли місце в центрі Києва. Фото

На Софійську площу Києва повернули казковий капелюх, який після скандалу прибрали з головної ялинки України.

Про це в Facebook повідомила директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова. Вона також опублікувала фото, як люди шикуються в величезну чергу, щоб сфотографуватися під нею.

"Величезна черга стоїть на краще символічного місця, де можна загадати бажання під казковою капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об'єктом можна зробити біля головної ялинки країни", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку капелюх встановили на головній ялинці України. однак це викликало негативну реакцію у Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, в якій її назвали "чаклунською". Мера Києва попросили замінити капелюх на традиційну різдвяну зірку.

Як наслідок, її зняли з ялинки і прикрасили верхівку восьмикутною зіркою.