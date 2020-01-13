Скандальні фірми і прострочення: чим годують і як труять дітей у школах Києва

У Києві в розпалі аукціони зі шкільного харчування. У тендерах беруть участь фірми зі скандальною репутацією, від чиїх продуктів труїлися люди не тільки в Україні, а й за кордоном. І, як можна судити з даних у реєстрі судових рішень, від послуг компанії в Україні відмовлялися тільки за допомогою судів.

Детальніше про те, хто, за скільки і як годує наших дітей у школах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто претендує

У деяких районах Києва тендери на шкільне харчування проводяться найближчим часом. Так, 17 січня почнеться аукціон у Солом'янському районі, де на годування дітей претендують три фірми КП "Промінь у Святошинському районі м.Києва", ТОВ "ПОНТЕМ.УА", КП "Школяр" Солом'янської РДА. Тендер оголошений аж на 19,6 млн грн.

У Шевченківському районі тендер на суму 15,99 млн грн, на які збираються нагодувати 5512 дітей, пройде 14 січня. У тендері беруть участь КП "Школярик" Шевченківського району Києва та КП "Школяр" Шевченківського району. У Голосіївському районі годувати хочуть на 18,190 млн грн. Тендер виграла КП "Шкільне харчування".

Управління освіти Святошинського району замовляє окремо м'ясо майже на 2,5 млн грн. Претендують дві фірми – ПП "Торгпродсервіс" і підприємство "Роман" Міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів "Софія", яка, за даними ЗМІ, є засновником десятка комерційних підприємств, що працюють у сфері сільського господарства. Також, за даними Мінсоцполітики, підприємства Ліги користуються податковими пільгами.

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27 млн грн на гаряче харчування школярів збираються витратити в Оболонському районі. Аукціон планують почати в середині лютого. Претендентів іще немає. Крім того, районне управління освіти замовляє і просто сирі продукти на 12 млн грн.

У Дніпровському районі переможцем одного з тендерів, де ціна питання більше 2 млн грн стала фірма "ПОНТЕМ.УА". Всього тут планують витратити 22 млн грн на обіди дітей.

У Деснянському районі тендери на поставку харчування проводять самі школи. Так, спецшкола №247 замовляє у КП "Зеніт" Деснянського району м. Києва обіди на 1,2 млн грн

Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА, що займається освітою, пояснив OBOZREVATEL, що тендери на поставку готових обідів у дев'яти районах Києва замовляють районні управління освіти. А в Деснянському районі – кожна школа окремо.

"Це створює певні проблеми. У середньому харчування коштує 20 грн, а в таких школах воно дорожче. Форми харчування в різних районах різні. Іноді у школах готують самі. А тому проводять тендери на поставку продуктів.

Наприклад, у Дарницькому районі купують послугу харчування. І фірми-переможці самі купують продукти. А якщо тендер виграє комунальне підприємство, то воно саме замовляє продукти", – пояснює нам Мондрієвський.

Оскандалилася в Литві й Україні

Найбільш часто в тендерах фігурує фірма ПОНТЕМ.УА, яка має литовське коріння. Вона постачала шкільні обіди юним киянам і в минулі роки. У себе на батьківщині вона також серед інших послуг займається постачанням харчування в школи і садки. Але добре відома вона не тільки тому. Фірма стала фігурантом численних розслідувань.

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За даними Державної продовольчої і ветеринарної служби Литви (SFVS), майже третина кухонь ПОНТЕМа перебувають під високим ризиком. Це означає, що тут були виявлені порушення, які слід перевіряти частіше. У 2015-2018 роках SFVS отримав 56 скарг проти цієї компанії, 18 з яких були визнані обгрунтованими. Що для маленької Литви велика цифра.

Лобіювання її інтересів у країні місцева преса пов'язує з міністром охорони здоров'я Ауреліусом Верегою. Завдяки такій підтримці компанія працює в 45 муніципалітетах у державних закупівлях для шкіл, дитячих садків та лікарень.

А в Україні компанія стала фігурантом судового позову. Так, восени 2019 року із позовом до суду проти "ПОНТЕМ.УА" звернулася військова частина Національної гвардії України. Фірму звинувачують у масовому відправленні військовослужбовців, які після вживання їжі, поставленої цією компанією, опинилися на лікарняному ліжку з кишковими розладами.

Перевіряльники: є ненадійні фірми

Глава Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан підтвердив OBOZREVATEL, що до цієї компанії маса претензії із приводу поставок харчування у дитячі навчальні та лікувальні заклади Києва. Як, втім, і до інших постачальників.

"У результаті мораторію на перевірки бізнесу, скасованого минулого року, на ринку постачальників харчування для дітей виявилися недобросовісні фірми, мета яких – тільки надприбутки. Через дитячі шкільні та дошкільні установи, а також лікарні вони реалізують продукцію, яка не відповідає стандартам якості.

Після доручення прем'єр-міністра України в жовтні 2019 року ми стали масово проводити перевірки дитячих закладів, які показали не райдужну картину – масові фальсифікації, невідповідність продуктів стандартам якості", – говорить нам Рубан.

За його словами, Держпродспоживслужба в Києві проінспектувала в кінці минулого року 271 столову шкіл та садочків щодо постачальників харчування. Зокрема, були перевірені поставки фірм "Шкільне харчування" (Голосіївський район), "ПОНТЕМ.УА" (Дарницький, Дніпровський, Деснянський, Святошинський, Солом'янський райони), "Зеніт" (Деснянський район), КП "Шкільне харчування", ФОП Прибора , "Віра-Конті Прем'єр" (Оболонський район), КП "Шкільне" (Печерський), КП "Шкільне харчування" (Подільський), Промінь (Святошинський), КП "Школяр", КП "Школярик" (Шевченківський).

"Під час лабораторного контролю були взяті зразки продуктів і питної води. В 32 випадках (4,5%) у харчових продуктах було виявлено невідповідність нормам. У 19 випадках не відповідала нормам вода (42%). Всього 1% змивів в обладнання та інвентарю відповідали нормам. Більше 80% страв не відповідали нормам на калорійність, – говорить Рубан.

За його словами, у результаті перевірок було тимчасово зупинено виробництво продуктів у 30 їдальнях, знищено продукти – у 15 випадках. Окремо було ухвалено рішення і щодо фірми "ПОНТЕМ.УА", на потужностях якого порушення українського законодавства мали системний характер.

"Наша служба звернулася до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією посилити тендерну документацію так, щоб не допустити на ринок послуг із постачання дитячого харчування недобросовісні фірми і посилити контроль за дотриманням договорів", – говорить глава ДППЗ.

Влада: будемо перевіряти якість

У мерії Києва кажуть, що вже найближчим часом мають намір внести зміни в процедуру укладення тендерів.

"Будемо міняти договори. Зараз договір оформляється на початку року на всі 12 місяців без можливості в односторонньому порядку його перервати в разі форс-мажору або з іншої причини. Ми маємо намір внести пункт про дострокове переривання договору в разі його порушення, тобто – поставки неякісного харчування.

Також будуть збільшені штрафні санкції – настільки, щоб бізнесу невигідно було постачати неякісну продукцію. Крім того, договори будемо підписувати на півріччя – до літніх канікул, потім із вересня до кінця року", – запевняє Мондрієвський.

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За його словами, що стосується участі фірм у тендерах на поставку харчування, все залежить від того, наскільки вони підготували документи. "Ми не можемо своїм наказом когось допускати, а когось ні. Умови для всіх однакові. Але ми можемо посилити контроль за якістю продуктів харчування, які будуть поставлятися в їдальні шкіл. Уже створені бракеражні комісії, до складу яких входять і співробітники Держпродспоживслужби. Ми перевіряємо постачальників", – говорить Мондрієвський.

Він також наголошує, що влада Києва почала процес стандартизації для всіх районів і шкіл, щоб харчування було якісним, різноманітним, смачним і корисним, а також, щоб у дітей був вибір.

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