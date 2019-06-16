Скандальна "Патріотики на озерах": Білоцерківець розповів про важливе рішення Київради

Скасування Апеляційним судом дозволу на будівництво скандально відомого комплексу "Патріотика на озерах" в Києві – ще один позитивний випадок успішної взаємодії міста та громади.

Про це в Фейсбук написав депутат Київради Дмитро Білоцерківець, додавши, що місто готове допомагати втілити це рішення в життя в рамках своїх повноважень.

"Київрада ще в січні підтримала у другому читанні проект рішення про розірвання договору оренди зі скандальним забудовником "Патріотики на озерах" "Контактбудсервіс". Юридична причина розриву договору – борги забудовника перед містом за оренду землі в розмірі 65 мільйонів гривень", – нагадав депутат.

За його словами, ініціатором негайного розгляду рішення місцевою радою тоді став мер Києва Віталій Кличко, а причиною – неадекватні дії забудовника.

Патріотика на озерах Де в Києві жити добре?

"Забудовник обіцяв переглянути проект будівництва, розробити новий і представити його на містобудівній раді, проте замість цього заявив, що відновив активну фазу будівництва. Детально хронологію подій і юридичні обґрунтування для розірвання договору оренди можна почитати тут", – зазначив він.

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