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Скандальна "Патріотики на озерах": Білоцерківець розповів про важливе рішення Київради

1.8тЧитати матеріал російською

Скасування Апеляційним судом дозволу на будівництво скандально відомого комплексу "Патріотика на озерах" в Києві – ще один позитивний випадок успішної взаємодії міста та громади.

Про це в Фейсбук написав депутат Київради Дмитро Білоцерківець, додавши, що місто готове допомагати втілити це рішення в життя в рамках своїх повноважень.

"Київрада ще в січні підтримала у другому читанні проект рішення про розірвання договору оренди зі скандальним забудовником "Патріотики на озерах" "Контактбудсервіс". Юридична причина розриву договору – борги забудовника перед містом за оренду землі в розмірі 65 мільйонів гривень", – нагадав депутат.

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За його словами, ініціатором негайного розгляду рішення місцевою радою тоді став мер Києва Віталій Кличко, а причиною – неадекватні дії забудовника.

Патріотика на озерах

Патріотика на озерах

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"Забудовник обіцяв переглянути проект будівництва, розробити новий і представити його на містобудівній раді, проте замість цього заявив, що відновив активну фазу будівництва. Детально хронологію подій і юридичні обґрунтування для розірвання договору оренди можна почитати тут", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибухи, бійка і стрілянина: у Києві влаштували розборки через забудову.

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Особи
Дмитро БілоцерківецьВіталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Незаконні будівництва
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