Скандал через iPhone у Києві: магазин пішов на різкий крок

Мережа гаджетів і аксесуарів "Цитрус", яка потрапила в скандал з витоком даних з IPhone, зачистила викривальні пости у соціальній мережі Facebook.

Брат постраждалої від рук шахраїв дівчини Станіслав Графський заявив, що після поста про "Цитрус", який набрав неймовірну популярність в мережі, його аккаунт піддався атаці. Про це повідомила його подруга Аліна Безкровна в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в ніч на 25 березня був зачищений Facebook Стаса. Дівчина процитувала його останнє повідомлення в соцмережі:

"Після останнього поста СЕО "Цитруса", мій акаунт піддався атаці. Мій пост і більше 3500 ваших репостів з коментарями були заблоковані як спам.

У мене немає підстав вірити заяві Віталія Кузнєцова (представник "Цитруса". - Ред.):

1) Слідчий у справі підтвердив, що ніякої інформації від "Цитруса", а тим більше спільного розслідування не було;

2) Вчора СЕО в телефонній розмові дав нам знати, що на мене зараз заводиться кримінальна справа від спійманих ними шахраями;

3) Ніяких підтверджень з цих двох питань нам не надали.

Припускаю, що мій акаунт може бути заблокований.

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Якщо хочете дізнатися справжнє ставлення компанії до мене, клієнтів, ЗМІ та до всіх, хто зробив репост або висловлювався на цю тему, просто прочитайте коментарі співробітників "Цитруса" до цього посту.

Вести діалог з компанією далі я не бачу сенсу. Я шукав шахраїв, а знайшов ще більших шахраїв.

Дехто вважає, що можна запросто видалити ваші реальні відгуки та думки і замінити їх на вигідні для рейтингу. Але вони не можуть видалити вашу пам'ять і новини в ЗМІ", - писав брат постраждалої від рук шахраїв.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представники "Цитруса" виставили кілька претензій постраждалим клієнтам.