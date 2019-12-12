Ситуація критична: у Києві руйнується унікальний міст

Міст Патона в Києві – на межі НП. Унікальній споруді вже 66 років, за цей час не було жодного капітального ремонту. Сьогодні через корозію товщина окремих елементів конструкції зменшилася вдвічі-втричі.

Що відбувається та що буде з мостом через Дніпро – у матеріалі OBOZREVATEL.

Великі плани

Розмови про терміновий ремонт переправи провадилися не один рік, проте кардинальних дій не робилося (для перегляду відео з квадрокоптера, проскрольте вниз).

Міст Патона в Києві на межі руйнування

Сьогодні термін експлуатації моста закінчився. Нещодавні обстеження показали, що метал нижнього поясу споруди, завтовшки 14 мм, зменшився до семи, а в деяких місцях до п'яти (!) мм.

Крім того, металоконструкції постійно піддаються корозії та руйнуються. Під деформаційними швами мають бути лотки, які слугують для відводу води. Але вони давно зруйновані, через що рідина накопичується і потрапляє на металеві деталі.

Фахівці впевнені: щоб врятувати міст, необхідно насамперед хоча б обмежити в'їзд транспорту вагою понад 10 тонн. Але поки це на рівні розмов.

У листопаді столична влада заявила про готовність почати ремонтні роботи. Реконструкція передбачає збереження й відновлення наявного зовнішнього вигляду споруди із застосуванням сучасних технологій і матеріалів.

Чому не ремонтують? За офіційною версією, камінь спотикання в досягненні домовленостей з Міністерством культури, молоді та спорту України. У столичній адміністрації пояснюють – Мінкульту необхідно тимчасово вивести міст із реєстру пам'ятників архітектури, щоб його почали ремонтувати.

Міст сильно з'їла корозія

Як уточнили OBOZREVATEL у комунальній корпорації "Київавтодор", після досягнення консенсусу Київрада зможе перерозподілити бюджет і кошти на реконструкцію будуть виділені. Щоправда, чи буде це реконструкція, капітальний ремонт чи реставрація – поки неясно.

Міст Патона

Будівництво під'їзних шляхів

Питання з ремонтом мосту має вирішуватися системно, розповів OBOZREVATEL керівник групи авторського нагляду ПАТ "Київсоюзшляхпроект" Едгар Годик. І такий проєкт існує. Він має на увазі підсилення перегонів і розширення самого моста для того, щоб збільшити його пропускну здатність.

За словами Годика, це дасть можливість зробити по чотири повноцінні смуги для транспорту в обидва напрямки замість тих, що існують нині та яких водії жартома називають "велосипедними доріжками" через малу ширину.

Затори на Патона

Затори на Патона site.ua

На думку експерта, необхідно також облаштувати під'їзди до мосту, зокрема – побудувати шляхопровід на бульварі Дружби Народів у районі перетину вулиць Лаврська і Старонаводницька. "У підсумку це істотно розвантажить рух на мосту", – вважає експерт.

Зазначимо, що останніми роками навантаження на міст Патона збільшилося. За словами Годика, конструкція була розрахована на 80 тис. автомобілів на добу. Зараз ця цифра, за даними КМДА, досягає 100 тисяч авто. Через це пробки на мосту і з'їздах стали звичайним явищем.

Зауважимо, що міст Патона – унікальна споруда. У ньому вперше в світі використали технологію цільного зварювання. Спроєктував міст у 1953 році вчений Євген Патон. З того часу капітального ремонту переправи не відбувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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