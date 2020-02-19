"Ситнику, не заважай працювати!" У Києві під Кабміном зібрався масштабний мітинг

У Києві, біля будівлі Кабінету міністрів України, 19 лютого розпочалася акція проти незаконних, на думку учасників заходу, дій директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

За кілька годин кількість протестувальників сягнула майже 2000 осіб. Про це повідомило проінформоване джерело OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Метою акції стало привернення увагу керівництва держави до незаконних, на думку учасників мітингу, дій Ситника, що спрямовані проти агропромислової кампанії UkrLandFarming.

У Києві під Кабміном зібрався масштабний мітинг

Люди вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського та перекрили рух транспорту. Також на вантажівці, яка приїхала на захід, було зображене фото директора НАБУ із написами "корупціонер" та "Ситнику, не заважай працювати!". У руках самих протестувальників були прапори України, а також плакати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія UkrLandFarming звернулася до президента України Володимира Зеленського через дії НАБУ, яке нібито вирішило незаконно допитати 10 тисяч працівників компанії.

Характерно, що у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Ситника. А ДБР відкрило кримінальне провадження проти директора НАБУ через незадекларований відпочинок. 6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним у адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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