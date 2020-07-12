Синоптики попередили Київщину про небезпечну негоду: прийдуть дощі, грози і град

На Київщині у понеділок вночі та вранці, 13 липня, різко погіршиться погода. Очікуються дощі, грози, шквалисте посилення вітру, а місцями – град.

Водночас вдень опади не передбачаються. Про це написала пресслужба Українського гідрометцентру на своїй сторінці у Facebook.

"13 липня на Київщині вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, по області місцями град", – йдеться у дописі.

Загалом вітер буде північно-західним, поривчастим, триматиметься у межах 7-12 м/с. На території області спекотно не буде, вночі очікується +12...+14 градусів, а вдень – близько +20.

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