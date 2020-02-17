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17 лютого • оновлено в 11:45
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Синоптики дали штормове попередження для Києва та області

1.1т
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Жителів Києва та області попередили про різке погіршення погоди у понеділок, 17 лютого. У цей день очікується посилення швидкості вітру аж до 15-24 м/с.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Укргідрометцентру. Така погода протримається від ранку і до вечора.

Синоптики дали штормове попередження для Києва та області

Синоптики дали штормове попередження для Києва та області

Управління з питань цивільного захисту КМДА на офіційному порталі міста дало кілька порад для жителів Києва та області, закликавши їх бути обережними. Наводимо рекомендації:

  • Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

  • Якщо людина опинилася на вулиці, їй необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

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  • У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

  • Слід уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними авто.

  • При падінні дерев, гілок чи травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, березень 2020 року в Україні може стати холоднішим за норму і принести морози сильніші, ніж взимку.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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