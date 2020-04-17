Головна Новини
17 квітня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Синоптик назвав причину потужної пилової бурі, що накрила Київ

1.9т
Читати матеріал російською

Пилові бурі, які накрили Київ та область 16 квітня, утворилися через сильні пориви вітру, що переносили верхній шар грунту з полів на величезні відстані.

Про це в Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

Пилова буря в Києві

Пилова буря в Києві

Метеоролог додав, що сильні бурі з пилу особливо були помітні в Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Кибальчич пояснив, що такому явищу сприяли три чинники:

  • Значний дефіцит опадів в березні-квітні (а також відсутність сніжного покриву взимку);

  • Пухкий верхній шар грунту та відсутність щільного рослинного покриву;

  • Недавні масові пожежі (як додаткове джерело легких аерозольних часток у вигляді попелу, сажі та залишків рослинності).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ та область накрило густим пилом, зірвався потужний ураган. Також вранці 17 квітня столицю знову накрили хмари пилу і незрозумілого диму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги