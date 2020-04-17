Синоптик назвав причину потужної пилової бурі, що накрила Київ

Пилові бурі, які накрили Київ та область 16 квітня, утворилися через сильні пориви вітру, що переносили верхній шар грунту з полів на величезні відстані.
Про це в Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.
Пилова буря в Києві
Метеоролог додав, що сильні бурі з пилу особливо були помітні в Київській, Житомирській та Чернігівській областях.
Кибальчич пояснив, що такому явищу сприяли три чинники:
Значний дефіцит опадів в березні-квітні (а також відсутність сніжного покриву взимку);
Пухкий верхній шар грунту та відсутність щільного рослинного покриву;
Недавні масові пожежі (як додаткове джерело легких аерозольних часток у вигляді попелу, сажі та залишків рослинності).
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ та область накрило густим пилом, зірвався потужний ураган. Також вранці 17 квітня столицю знову накрили хмари пилу і незрозумілого диму.
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